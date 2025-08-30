Лоран Мекьес: «Ред Булл» вернулся в игру и участвует в борьбе в группе команд позади «Макларена»

Мекьес отметил прогресс «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес надеется на прогресс команды на Гран-при Нидерландов в сравнении с провальным выступлением на этапе в Венгрии.

«В Будапеште мы выступили чрезвычайно плохо. В тот уик-энд мы много всего перепробовали, но мало что при этом сработало.

И ключевой вопрос в том, был ли уик-энд в Венгрии разовым событием, или же у нас есть поводы для большего беспокойства? И теперь, проработав некоторые идеи, мы можем сказать, что тот провал скорее всего был связан с определенными действиями команды на конкретной трассе.

По своим характеристикам трасса «Зандворт» похожа на «Хунгароринг», и хотя нам явно не хватает скорости, чтобы бороться с «Маклареном», мы вернулись в игру и участвуем в борьбе в группе команд позади «Макларена», – рассказал Мекьес.

