Лоран Мекьес: «Ред Булл» вернулся в игру и участвует в борьбе в группе команд позади «Макларена»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес надеется на прогресс команды на Гран-при Нидерландов в сравнении с провальным выступлением на этапе в Венгрии.
«В Будапеште мы выступили чрезвычайно плохо. В тот уик-энд мы много всего перепробовали, но мало что при этом сработало.
И ключевой вопрос в том, был ли уик-энд в Венгрии разовым событием, или же у нас есть поводы для большего беспокойства? И теперь, проработав некоторые идеи, мы можем сказать, что тот провал скорее всего был связан с определенными действиями команды на конкретной трассе.
По своим характеристикам трасса «Зандворт» похожа на «Хунгароринг», и хотя нам явно не хватает скорости, чтобы бороться с «Маклареном», мы вернулись в игру и участвуем в борьбе в группе команд позади «Макларена», – рассказал Мекьес.
