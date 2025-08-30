Перес будет зарабатывать 10 млн долларов в «Кадиллаке» без учета бонусов (Record MX)

Перес станет одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Ф-1».

Серхио Перес , подписавший контракт с «Кадиллаком » с сезона-2026, будет зарабатывать примерно столько же, сколько получал в «Ред Булл » – около десяти миллионов долларов в год, сообщает Record MX.

Кроме того, для пилота предусмотрены бонусы за позиции в чемпионате, подиумы и победы, а также процент с атрибутики команды. Портал также утверждает, что Серхио сохранит ключевых спонсоров, в том числе Telcel, Kit Kat, Maja и Patrón.

Издание PlanetF1 сообщило, что переговоры с указанными компаниями еще не начались, однако в остальном подтвердило сообщение мексиканских коллег.

