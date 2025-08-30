Перес будет зарабатывать 10 млн долларов в «Кадиллаке» без учета бонусов (Record MX)
Перес станет одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Ф-1».
Серхио Перес, подписавший контракт с «Кадиллаком» с сезона-2026, будет зарабатывать примерно столько же, сколько получал в «Ред Булл» – около десяти миллионов долларов в год, сообщает Record MX.
Кроме того, для пилота предусмотрены бонусы за позиции в чемпионате, подиумы и победы, а также процент с атрибутики команды. Портал также утверждает, что Серхио сохранит ключевых спонсоров, в том числе Telcel, Kit Kat, Maja и Patrón.
Издание PlanetF1 сообщило, что переговоры с указанными компаниями еще не начались, однако в остальном подтвердило сообщение мексиканских коллег.
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
