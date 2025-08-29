Ландо Норрис: «Сейчас главные конкуренты «Макларена» – это «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Норрис назвал главных конкурентов «Макларена» на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов , отметив, что на данный момент среди конкурентов наиболее сильно выделяется «Астон Мартин».

«Соперники из «Астон Мартин» всегда довольно близки к нам по темпу во второй практике. Сейчас они смотрятся весьма стабильно и очень неплохо, так что да, им определенно удалось прибавить.

Они были весьма быстры и в Будапеште. Так что нет, их сегодняшняя скорость на стала сюрпризом. В данную минуту они кажутся быстрейшими [из конкурентов «Макларена »], хотя Макс Ферстаппен тоже явно отстает не так сильно. При этом он поставил свое время на шинах «хард», которые работали не так хорошо, как «медиум».

Думаю, наши главные конкуренты сейчас – это «Астон Мартин» и «Ред Булл ». У «Феррари», как кажется, сегодня возникли трудности, хотя у них такое происходит довольно часто, а к субботе они прибавляют в скорости», – рассказал Норрис.

