Эстебан Окон о переходе Переса и Боттаса в «Кадиллак»: «Они оба заслуживают места в «Ф-1», буду рад видеть их на стартовой решетке»

Окон рад возвращению Переса и Боттаса в «Ф-1».

Пилот «Хааса » Эстебан Окон высказался о переходе Серхио Переса и Валттери Боттаса в команду «Кадиллак » и возвращении обоих гонщиков в «Формулу-1» в следующем сезоне.

«Да, знаковые все лица. Пилоты, с которыми я гонялся на протяжении более или менее всей своей карьеры. Здорово, что Чеко возвращается в чемпионат. Мы с ним были напарниками в течение двух лет, так что я буду рад снова увидеть его на стартовой решетке. Как и Валттери Боттаса. Думаю, они оба заслуживают места в «Ф-1».

При этом возвращаться в чемпионат [после перерыва в гонках] всегда непросто. Но мне кажется, что с учетом их опыта с более чем сотней гонок на счету они быстро освоятся и наберут скорость.

Они знают, как работает команда. Как работает «Формула-1 ». Кроме того, у нас будет намного больше тестов [перед началом сезона-2026], прежде чем мы начнем гоняться за рулем болидов нового поколения. Учиться нужно будет всем», – рассказал Окон.

