MotoGP. Марк Маркес: «Выигрывать каждый Гран-при – это не нормально»

Маркес высказался о своей победной серии.

Пилот «Дукати » Марк Маркес подвел итоги победного для себя Гран-при Венгрии, отметив, что рано или поздно его серия должна прерваться.

В Венгрии Маркес в седьмой раз в сезоне выиграл и спринт, и основную гонку, и приблизился к завоеванию девятого для себя титула чемпиона MotoGP.

«Не буду врать, в гонке я чувствовал себя комфортно. Я хорошо пилотировал. Да, в первых двух поворотах все прошло не очень хорошо, но после этого я развил хороший темп.

Я успокоился и постарался прогреть заднюю покрышку, ведь я использовал шины «медиум», и после этого просто наращивал темп. Ну а когда я вышел в лидеры, темп стал еще лучше.

На трассе пилотаж был плавным, я хорошо выбирал траектории. Так что все прошло отлично. Но выигрывать каждый Гран-при – это не нормально. Как не нормально выигрывать каждый спринт. Со стороны все кажется нормальным, но это не так. Однажды наступит день, когда кто-то окажется быстрее нас в спринте или в гонке, и тогда было бы лучше финишировать вторым или третьим, чтобы набрать очки в чемпионате», – рассказал Маркес.

Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера