WRC. Рованпера выиграл Ралли Финляндии, Ожье продолжает сражаться за титул, несмотря на пропуск трех этапов

Рованпера стал лучшим на домашнем этапе WRC.

Калле Рованпера одержал победу на Ралли Финляндии . Все места в топ-5 заняли гонщики «Тойоты »: вслед за Рованперой расположились Такамото Кацута, Себастьян Ожье , Элвин Эванс и Сами Паяри.

Эванс лидирует в личном зачете со 176 баллами, Рованпера отстает на три очка, на счету Ожье и Отта Тянака («Хендэ») по 163 балла, Тьерри Невилль («Хендэ») набрал 125.

Ожье продолжает бороться за девятый титул, несмотря на пропуск трех этапов. На счету француза три победы, два вторых места и одно третье на шести ралли.

