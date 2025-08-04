WRC. Рованпера выиграл Ралли Финляндии, Ожье продолжает сражаться за титул, несмотря на пропуск трех этапов
Рованпера стал лучшим на домашнем этапе WRC.
Калле Рованпера одержал победу на Ралли Финляндии. Все места в топ-5 заняли гонщики «Тойоты»: вслед за Рованперой расположились Такамото Кацута, Себастьян Ожье, Элвин Эванс и Сами Паяри.
Эванс лидирует в личном зачете со 176 баллами, Рованпера отстает на три очка, на счету Ожье и Отта Тянака («Хендэ») по 163 балла, Тьерри Невилль («Хендэ») набрал 125.
Ожье продолжает бороться за девятый титул, несмотря на пропуск трех этапов. На счету француза три победы, два вторых места и одно третье на шести ралли.
Действующий чемпион WRC Невилль: «Надежда на защиту титула потеряна»
