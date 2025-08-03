Берни Экклстоун: «Хорнер не хочет возвращаться в «Ф-1», пожалуй, ведь в «Ред Булл» он стремился стать совладельцем»
Экклстоун высказался о потенциальном возвращении Хорнера.
Бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается, что Кристиан Хорнер, покинувший пост руководителя «Ред Булл», вернется в чемпионат.
«Не знаю, как и куда [возвращаться]. И хочет ли он. Пожалуй, не хочет, ведь в «Ред Булл» он по-настоящему стремился стать владельцем части команды.
А вкладывать деньги в плохой коллектив… Не могу представить такого», – признался Берни перед Гран-при Венгрии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
