Берни Экклстоун: «Хорнер не хочет возвращаться в «Ф-1», пожалуй, ведь в «Ред Булл» он стремился стать совладельцем»

Экклстоун высказался о потенциальном возвращении Хорнера.

Бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун сомневается, что Кристиан Хорнер , покинувший пост руководителя «Ред Булл», вернется в чемпионат.

«Не знаю, как и куда [возвращаться]. И хочет ли он. Пожалуй, не хочет, ведь в «Ред Булл» он по-настоящему стремился стать владельцем части команды.

А вкладывать деньги в плохой коллектив… Не могу представить такого», – признался Берни перед Гран-при Венгрии .

