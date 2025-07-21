Друг семьи Хорнера: «Австрийским боссам «Ред Булл» не нравилось, что британец руководит их командой»

Окружение Хорнера нашло национальную подоплеку в увольнении.

Друг семьи Кристиана Хорнера анонимно рассказал The Sun о причинах увольнения бессменного руководителя «Ред Булл».

«Кристиан сообщил мне, каким уязвленным и обманутым почувствовал себя после того, через что прошли он, [жена] Джери и их семья за последние 18 месяцев. Его дважды оправдали во время скандала с перепиской, а теперь он в обязательном отпуске, и объяснения, почему он потерял любимую работу, все еще не предоставили.

Австрийских боссов «Ред Булл» всегда раздражал тот факт, что такими успехами в «Ф-1» они обязаны команде, которую Кристиан выстроил в Британии. Вот в чем причина – наряду с последствиями ужасных заголовков в прошлом году.

Кристиана позвали на встречу в Лондон, и он понятия не имел, что случится. Ему просто сказали, что надо приехать, и он был ошеломлен, когда его завели в комнату и фактически тут же уволили. Это стало полным шоком – он думал, что его позвали обсудить другой вопрос.

Однако практически все сотрудники [команды «Ред Булл»] – британцы, которые отчаянно ему преданны и теперь рассуждают о том, чтобы тоже уйти.

Это была целенаправленная атака ради контроля над гоночным коллективом, потому что австрийским боссам «Ред Булл» не нравилось, что британец руководит их командой.

Но сейчас в коллективе полный бардак – «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе буквально скатился», – сообщил источник.

Марко попросил «больше улыбаться» сотрудников «Ред Булл», расстроенных из-за увольнения Хорнера (The Sun)

У «Ред Булл» сильнейший кризис в истории. Основная причина – устаревшая аэротруба