Лео Туррини: «Леклер – феномен, и точка. Хэмилтон слишком часто не попадает в топ-10 квалификации»

Туррини высоко оценил Леклера и высказался о неудаче Хэмилтона.

Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о квалификации к Гран-при Венгрии , которую Шарль Леклер завершил на первой позиции, а его напарник по «Феррари» Льюис Хэмилтон – на 12-й.

«Я не скрываю свою симпатию к Карлетто. Может, кому-то он не нравится, но если ты берешь 27 (двадцать семь! если я правильно помню) поулов с тем красным болидом, который предоставляли Бинотто и Фред [Вассер ] с 2019 года, ты феномен, и точка.

Льюис – это проблема. С той же машиной он не попадает в топ-10, и это случается слишком часто.

Не думаю, что «Макларен » может проиграть этот Гран-при. Чудеса не повторяются, Лазарь воскрес лишь однажды.

Но давно пора! В «Формуле-1» случаются странные хитросплетения, но в гонках логика берет верх. Что тут скажешь. Надеюсь, хотя бы на этот раз все сложится иначе», – написал эксперт.

