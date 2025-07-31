Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Для успеха тебе нужны оба компонента – и скорость, и стабильность»

Пиастри оценил свои перспективы в борьбе за титул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри в преддверии Гран-при Венгрии поделился мнением о том, как идет борьба за победу в чемпионате.

Пиастри не согласился с тем, что для итогового успеха и завоевания титула гонщику главным образом нужна стабильность выступлений.

«Ты можешь выступать стабильно, но если ты будешь стабильно приезжать вторым – тебе это не очень поможет. Так что для успеха нужны оба компонента – и скорость, и стабильность. И если я хочу быть на уровне со своим напарником, я должен быть хорош в обоих этих компонентах.

Нельзя расслабляться – ты должен быть агрессивен, атаковать и быть быстрым. Чтобы выиграть чемпионат, тебе нужна и стабильность, и скорость. Ты должен быть быстрее всех своих соперников и при этом допускать меньше ошибок.

В этом году мы с Ландо, на данный момент, можем свободно бороться друг с другом на трассе. Изменится ли что-то, если команда [досрочно] выиграет Кубок конструкторов? Нет, ничего не изменится. Мы с Ландо имели возможность свободно вести борьбу друг с другом с первой же гонки сезона», – рассказал Пиастри.

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