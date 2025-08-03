7

Гран-при Венгрии-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Венгрии.

В рамках 14-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Венгрии

Хунгароринг, Модьород

1-3 августа 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☁️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:05

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Венгрии
logoФормула-3
logoФормула-2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Стефано Доменикали: «Хэмилтон – жемчужина, невероятный спортсмен. Льюис стремится к восьмому титулу и снова достигнет успеха»
124 минуты назад
Питер Уиндзор похвалил Ферстаппена после «ужасного дня»: «Макс обогнал 4 болида, и все без DRS. Вот это да»
647 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025
1458 минут назад
«Феррари» выступает с одним пилотом. Хэмилтон как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды – нет данных». Журналист Туррини о Льюисе
43сегодня, 08:26
WRC. Рованпера выиграл Ралли Финляндии, Ожье продолжает сражаться за титул, несмотря на пропуск трех этапов
сегодня, 08:08
Гельмут Марко о титуле Ферстаппена в 2025-м: «Это невозможно»
16сегодня, 07:32
Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «Расклады были бы совсем другими, если бы какие-то вещи сложились иначе в последних гонках»
7сегодня, 07:02
Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
11сегодня, 06:35
Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го
сегодня, 06:19
Юки Цунода о темпе болида: «Ред Булл» не понимает, в чем именно проблема»
11вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото