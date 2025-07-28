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Палоу выиграл 8-ю гонку «Индикара» в 2025 году

Пилот «Чип Гэннаси» Алекс Палоу одержал победу на трассе «Лагуна Сека».

Успех стал восьмым в нынешнем сезоне для трехкратного чемпиона «Индикара». Лишь три гонщика в истории серии одерживали больше побед за год – Эй-Джей Фойт в 1964-м и Эл Ансер в 1970-м (по десять), а также Марио Андретти в 1969-м (девять). У испанца остались три гонки, чтобы побить рекорд.

Вторым в Калифорнии финишировал пилот «Эрроу Макларен» Кристиан Лундгор, третьим – Колтон Херта из «Андретти», четвертым – главный соперник Палоу Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»).

Палоу максимально близок к четвертому титулу – отрыв от О’Уорда вырос до 121 очка (590 против 469). Топ-5 замыкают Скотт Диксон («Чип Гэнасси», 392), Кайл Керквуд («Андретти», 377) и Лундгор (357) – все три гонщика потеряли шансы на чемпионство.

Зак Браун: «Цель «Макларена» – выиграть «Инди-500», в «Индикаре», командном и личном зачетах «Ф-1», Ле-Мане и WEC. А затем повторить!»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
Алекс Палоу
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Кайл Керквуд
Скотт Диксон
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