Формула E. Лондон. Кэссиди завершил сезон тремя победами подряд, «Порше» выиграла титул

Кэссиди выиграл три этапа «Формулы E» кряду.

Пилот «Ягуара » Ник Кэссиди стал лучшим по итогам второй гонки «Формулы E » в Лондоне – последнего этапа сезона-2024/2025.

Победа стала для новозеландца третьей подряд. Кэссиди на 13,5 секунды опередил гонщика «Махиндры» Ника де Вриса (второй по величине отрыв на финише в истории серии), Себастьян Буэми из «Энвижн» занял третье место, а лидер «Ниссана» Оливер Роулэнд, досрочно завоевавший титул, сошел после аварии.

Роулэнд набрал 184 очка в сезоне, очередная победа позволила Кэссиди стать вице-чемпионом (153 балла), в топ-5 также попали Паскаль Верляйн («Порше», 145), Тейлор Барнард («Макларен», 112) и Антониу Феликс да Кошта («Порше», 111).

«Порше» забрала командный титул (256 очка), опередив «Ягуар» (227), «Ниссан» (207), «Махиндру» (186) и «Пенске» (184).

«Макларен», участвовавший в «Формуле E» с 2023 года, завершил выступления в электросерии.

Формула Е. Лондон. Кэссиди выиграл первую гонку, де Врис – 2-й, Верляйн – 3-й