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Формула E. Лондон. Кэссиди завершил сезон тремя победами подряд, «Порше» выиграла титул

Кэссиди выиграл три этапа «Формулы E» кряду.

Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди стал лучшим по итогам второй гонки «Формулы E» в Лондоне – последнего этапа сезона-2024/2025.

Победа стала для новозеландца третьей подряд. Кэссиди на 13,5 секунды опередил гонщика «Махиндры» Ника де Вриса (второй по величине отрыв на финише в истории серии), Себастьян Буэми из «Энвижн» занял третье место, а лидер «Ниссана» Оливер Роулэнд, досрочно завоевавший титул, сошел после аварии.

Роулэнд набрал 184 очка в сезоне, очередная победа позволила Кэссиди стать вице-чемпионом (153 балла), в топ-5 также попали Паскаль Верляйн («Порше», 145), Тейлор Барнард («Макларен», 112) и Антониу Феликс да Кошта («Порше», 111).

«Порше» забрала командный титул (256 очка), опередив «Ягуар» (227), «Ниссан» (207), «Махиндру» (186) и «Пенске» (184).

«Макларен», участвовавший в «Формуле E» с 2023 года, завершил выступления в электросерии.

Формула Е. Лондон. Кэссиди выиграл первую гонку, де Врис – 2-й, Верляйн – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы E»
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