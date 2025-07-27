Макс Ферстаппен исключил борьбу за титул, не согласившись с Марко: «Гельмут не в болиде»
Ферстаппен и Марко не сошлись в оценке шансов на титул.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен утверждает, что выбыл из сражения за чемпионство с гонщиками «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
Нидерландец не разделяет мнение советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который отказался считать борьбу за титул оконченной.
«Но Гельмут не в болиде! Я понимаю, что нужно настраиваться позитивно, но я всегда очень реалистично оцениваю свои ощущения в машине.
Мне достаточно посмотреть определенные онборды с других машин», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» на Гран-при Бельгии.
«В чемпионате еще можно заработать 332 очка, это довольно много». Гельмут Марко – о шансах «Ред Булл» на титул
Гельмут Марко: «Если будет дождь, то «Ред Булл» поборется за победу»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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