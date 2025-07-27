Макс Ферстаппен исключил борьбу за титул, не согласившись с Марко: «Гельмут не в болиде»

Ферстаппен и Марко не сошлись в оценке шансов на титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен утверждает, что выбыл из сражения за чемпионство с гонщиками «Макларена » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

Нидерландец не разделяет мнение советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который отказался считать борьбу за титул оконченной.

«Но Гельмут не в болиде! Я понимаю, что нужно настраиваться позитивно, но я всегда очень реалистично оцениваю свои ощущения в машине.

Мне достаточно посмотреть определенные онборды с других машин», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» на Гран-при Бельгии .

«В чемпионате еще можно заработать 332 очка, это довольно много». Гельмут Марко – о шансах «Ред Булл» на титул

Гельмут Марко: «Если будет дождь, то «Ред Булл» поборется за победу»