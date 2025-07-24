Макс Ферстаппен: «Невозможно знать, закончу я карьеру в 32 года, 35 или 36. Деньги – не главное, важен голод до побед»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал о том, когда может завершить карьеру.
«Некоторые люди, возможно, остаются, чтобы заработать больше денег, но, в конце концов, это не главное. Важно, чтобы был голод до побед.
Некоторые выступают просто ради того, чтобы выжимать максимум из своих машин, ведь не у всех есть болиды для побед. Но вот что думаю я: пока я способен это делать, а вокруг люди, от работы с которыми я получаю удовольствие – что ж, будем гоняться.
Не знаю, когда это закончится. В 32 года? В 35? 36? Я не знаю. Невозможно это знать», – произнес 27-летний нидерландец.
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