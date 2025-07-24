Питер Уиндзор: «Любой, кто критикует Норриса за самокритику, не имеет ни малейшего представления о гонках и жизни»

Уиндзор сообщил, что критики Норриса ничего не знают о жизни.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о людях, обвиняющих гонщика «Макларен» Ландо Норриса в суровом отношении к себе.

«Считаю, любой, кто критикует Ландо за самокритику, не имеет ни малейшего представления о гонках – и о жизни, честно говоря. Единственный способ добиться прогресса в жизни – быть критичным к самому себе. Кроме того, ты должен предлагать самому себе разные вещи, дисциплинировать себя. Но чтобы добиться максимума, необходима самокритика.

Интересно, что он больше занимается самоуничижением, чем действительно критикует. Разница есть, и некоторые люди путаются. Возможно, он настроен слишком самоуничижительно: «О, знаете, я выступил не очень здорово, а Макс [Ферстаппен] так хорош, Оскар [Пиастри] еще что-то».

Есть разница между такими словами и фразой «Оскар сделал что-то, чему я должен научиться у него». Это разные вещи, и, думаю, он чуть перебарщивает с самоуничижением.

Считаю, ему нужно немного больше контролировать свою сторону боксов. У него правильный подход к делу. В то же время ему необходимо быть настроенным очень критично по отношению к себе – даже в большей степени, чем сейчас.

Макс критичен к себе, Льюис [Хэмилтон] критичен к себе, Шарль [Леклер ] критичен к себе, если говорить о пилотаже. Полагаю, Изак Аджар тоже – в гораздо большей степени, чем, скажем, Лиам Лоусон или Карлос Сайнс», – отметил эксперт на своем ютуб-канале.

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