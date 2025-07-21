Индикар. О’Уорд выиграл в Торонто и на 30 очков сократил отставание от Палоу в чемпионате

Победа О’Уорда возродила интригу в «Индикаре».

Пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд выиграл гонку «Индикара » в Торонто после старта десятым и одержал вторую победу за восемь дней.

Второе место занял гонщик «Дейл Койн» Ринус Викей, третье – представитель «Чип Гэнасси» Киффин Симпсон.

Трехкратный чемпион серии и лидер нынешнего сезона Алекс Палоу («Чип Гэнасси») финишировал лишь 12-м. Отрыв испанца от О’Уорда за один уик-энд сократился на 30 очков – со 129 до 99 (536 у Алекса против 437 у Пато). Спортсменам осталось провести четыре этапа, за одну победу можно заработать до 54 баллов.

В первую пятерку чемпионата также входят Кайл Керквуд («Андретти », 363 очков), Скотт Диксон («Чип Гэнасси», 362) и Кристиан Лундгор («Эрроу Макларен», 317).

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