Тото Вольфф о поставках двигателей «Макларену»: «Не уверен, что это было самым разумным решением в моей жизни»

Вольфф высказался о решении поставлять двигатели «Макларену».

Исполнительный директор «Мерседеса » признал, что не ожидал от «Макларена » заметного прогресса в ближайшие годы, когда подписывал соглашение о поставках двигателей.

«Мне тоже сложно это объяснить. Посмотрите, где был «Макларен» три или четыре года назад, когда мы заключили с ними соглашение по использованию двигателей «Мерседес» в последующих сезонах. Тогда «Макларен» находился в районе 18-го места, так что пойти на эту сделку было легко.

Но теперь, уже зная итоги, я не уверен, что решение заключить сделку с «Маклареном» было самым разумным в моей жизни (смеется). «Макларен» действительно все здорово сделал в плане инженерных разработок, поэтому и выступает настолько хорошо, особенно в жарких условиях.

Сейчас «Мерседес» на какой-нибудь одной трассе способен побороться за победу, а буквально в следующий уик-энд мы можем оказаться в минуте позади лидеров. И вот это неприемлемо.

И то, как сильно варьируется скорость этих болидов с граунд-эффектом в зависимости от особенности трассы и погодных условий, – это действительно странно. Например, мы выиграли в Монреале, а в Австрии финишировали в минуте позади лидера. Что для нашей команды и нашего бренда, конечно, неприемлемо», – рассказал Вольфф .

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