Мартин Брандл о Пиастри: «Мы впервые увидели гневную натуру спокойного бесшумного убийцы. В борьбе с Норрисом будет жарко»

Брандл прокомментировал штраф и жалобы Пиастри в Сильверстоуне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о противостоянии Ландо Норриса с напарником по «Макларену » Оскаром Пиастри и возмущении австралийца штрафом на Гран-при Великобритании.

«Учитывая то, что день сложился тяжело для ребят из «Феррари », Ферстаппена и Расселла, и пара гонщиков «Макларена» в какие-то моменты была на целых две секунды быстрее остального пелотона, а также то, что Сильверстоун знаменует середину сезона – пусть впереди еще четыре спринта из шести – похоже, судьба титула в зачете пилотов действительно решится в борьбе Пиастри и Норриса, и мы можем ожидать, что будет жарко.

Мы впервые увидели гневную натуру спокойного бесшумного убийцы из Австралии. Хотя радио Оскара, который попросил разменять позиции в том случае, если команда считает полученный им штраф нечестным, было более чем дерзким», – написал Брандл.

Пиастри о 2-м месте: «Разочаровывает, когда отбирают заслуженный результат. Ферстаппен меня обогнал за машиной безопасности, а я получил штраф»

Оскар Пиастри: «Размен позициями с Норрисом не был бы особенно честным. Я знал, как ответит «Макларен»