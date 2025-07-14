Мартин Брандл об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену: «Думаю, никто не будет спорить, что Ферстаппен сейчас является лучшим гонщиком в «Ф-1»

Брандл высказался об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил, что понимает причины интереса «Мерседеса » к возможности пригласить Макса Ферстаппена , хотя в команде всегда заявляли о том, что довольны Джорджем Расселлом .

«Думаю, никто не будет спорить с тем, что Ферстаппен сейчас является лучшим гонщиком в «Формуле-1». Он [его наличие за рулем болида] стоит 0,1-0,2 секунды на круге. А такого гонщика в «Ф-1» найти очень непросто. Ведь мы часто видим, что результаты на двух первых рядах стартовой решетки укладываются в диапазон 0,1 секунды.

Две недели – это долгий срок, как говорят в политике. Ну, для «Формулы-1» это тоже очень долгий срок. Так что посмотрим, что из всего этого выйдет. Но на месте Кристиана Хорнера я бы сейчас чувствовал себя уязвленным, ведь он проделал великолепную работу и в «Ред Булл » в целом, и с Ферстаппеном, он очень многого добился.

В то же время на месте Джорджа Расселла я бы сейчас чувствовал себя немного удрученным, поскольку теперь оказывается, что на самом деле я являюсь для своей команды лишь вторым-третьим выбором на роль пилота. Хотя заранее никогда не знаешь, гонщики приходят и уходят, как и люди», – рассказал Брандл.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?