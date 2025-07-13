Герхард Бергер: «Ферстаппены и Хорнер не были лучшими друзьями. Думаю, теперь Макс останется в «Ред Булл»

Ферстаппен останется в «Ред Булл» – считает Бергер.

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о шансах «Ред Булл» сохранить Макса Ферстаппена после решения уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя команды.

Считается, что Ферстаппен всерьез рассматривает переход в «Мерседес » – а немецкая команда по той же причине не спешит продлевать контракт с Джорджем Расселлом.

«Эти слухи [о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»] определенно могли стать одним из факторов, склонившим чашу весов в одну из сторон. Ведь, как мы знаем, у Ферстаппены и Хорнер не были лучшими друзьями, если так можно сказать. Думаю, теперь Макс остается в «Ред Булл».

Что касается времени увольнения, я могу сказать, со стороны было видно, что все к этому идет. Если Хорнер действительно был удивлен своим увольнением – это плохой знак, поскольку даже сторонний наблюдатель мог предположить подобный вариант развития событий.

Сейчас главная задача нового руководства – стабилизировать ситуацию в команде и вернуть в нее Макса Ферстаппена . «Ред Булл» сейчас движется по нисходящей траектории. Главной целью теперь должна стать правильная перестройка команды», – рассказал Бергер.

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