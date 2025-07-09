Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером: «Мы выигрывали запоминающиеся гонки и устанавливали все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!»
Ферстаппен попрощался с Хорнером в соцсетях.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен написал сообщение, в котором поблагодарил Кристиана Хорнера за совместную работу и попрощался со своим теперь уже бывшим руководителем команды.
«Начиная с моей первой победы и до завоевания четырех чемпионских титулом, мы вместе разделили огромный успех, которого смогли добиться. Выигрывая запоминающиеся гонки и устанавливая все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!» – написал Ферстаппен в соцсетях.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
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