Хуан-Пабло Монтойя: «В долгосрочной перспективе у «Ред Булл» все будет нормально, но вот в ближайшем будущем будет трудно»

После увольнения Хорнера «Ред Булл» ждет тяжелый период – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о решении боссов «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.

«Думаю, увольнение Кристиана Хорнера удивило всех. Да, в паддоке на протяжении последних полутора лет ходили разговоры о том, что в «Ред Булл», возможно, хотят избавиться от Хорнера из-за всей той драмы внутри «Ред Булл».

Я думаю, «Ред Булл» ждут большие перемены, и команде действительно нужно многое менять. Вопрос на миллион – в «Ред Булл» избавились от Хорнера из-за того, что Макс Ферстаппен уходит в «Мерседес», или же от Хорнера избавились, чтобы избежать ухода Макса? Вот этим вопросом многие будут задаваться в ближайшие недели, пока мы не узнаем, что же именно случится с Максом.

Учитывая то, как сложно сейчас управлять болидом «Ред Булл», им нужно перестраивать команду. Вы понимаете, о чем я. После ухода Эдриана Ньюи им нужно выстраивать новую структуру. Думаю, в долгосрочной перспективе у «Ред Булл» все будет нормально, но вот в ближайшем будущем у них будут трудности – нужно заново собрать команду, нанять подходящих людей.

Так что следить за развитием ситуации в «Ред Булл» со стороны будет очень интересно. И мне жаль Кристиана, потому что он всегда ставил команду на первое место. Но у каждого решения есть причина. Теперь посмотрим, что будет дальше», – рассказал Монтойя.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»