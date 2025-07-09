Мартин Брандл: «Хорнер сказал мне, что в «Ред Булл» даже не назвали ему причину увольнения»

Брандл выразил поддержку Хорнеру.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал, что успел коротко пообщаться с Кристианом Хорнером , об увольнении которого из «Ред Булл» стало известно сегодня.

По словам Брандла, Хорнер рассказал ему, что в «Ред Булл» не сообщили ему причины решения расторгнуть контракт.

«Я пообщаюсь с Кристианом напрямую немного позже, но сегодня. Я отправил ему сообщение о том, что мне было жаль видеть новости об его уходе. А еще я спросил, можем ли мы пообщаться до того, как я сегодня выйду в эфир на Sky Sports, потому что хотел узнать больше о его точке зрения на данную ситуацию. Но Кристиан не смог.

При этом он сказал мне, что в «Ред Булл» не назвали ему причину увольнения. И это пока вся информация, что у меня есть.

Вообще, если честно, мне грустно от этой новости. Я считаю Кристиана своим другом, за последние двадцать лет он проделал невероятную работу в «Ред Булл», под его руководством команда выиграла огромное количество и титулов – как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

Он превратил проблемную команду, которая до «Ред Булл» называлась «Стюарт», а потом «Ягуар», в настоящую силу, команду с огромной базой в Милтон-Кейнсе, очень успешную команду с переполненным кабинетом для трофеев.

При этом по атмосфере и разговорам в паддоке «Формулы-1» можно было понять, что в последнее время дела шли не слишком гладко», – рассказал Брандл.

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