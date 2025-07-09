Мекьес заменил Хорнера на посту руководителя «Ред Булл»

В «Ред Булл» объявили замену для Хорнера.

В «Ред Булл» выпустили официальное заявление, в котором подтвердили уход Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.

На место руководителя и исполнительного директора команды «Ред Булл» назначен Лоран Мекьес, который ранее руководил командой «Рейсинг Буллз ».

Хорнер покинет свой пост немедленно, так что Мекьес будет руководить «Ред Булл» уже на предстоящем Гран-при Бельгии.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»