Мекьес заменил Хорнера на посту руководителя «Ред Булл»
В «Ред Булл» объявили замену для Хорнера.
В «Ред Булл» выпустили официальное заявление, в котором подтвердили уход Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.
На место руководителя и исполнительного директора команды «Ред Булл» назначен Лоран Мекьес, который ранее руководил командой «Рейсинг Буллз».
Хорнер покинет свой пост немедленно, так что Мекьес будет руководить «Ред Булл» уже на предстоящем Гран-при Бельгии.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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