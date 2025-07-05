Карлос Сайнс: «Соперники добились существенного прогресса. Необходимо улучшить темп»

Сайнс призвал «Уильямс» улучшить болид.

Пилот «Уильямса » подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании , где стал 11-м. В гонке Сайнс поднимется на одно место выше за счет штрафа Оливера Бермэна в 10 позиций.

«Думаю, на протяжении всего уик-энда мы демонстрировали темп на уровне середины пелотона – от 9-го до 14-го места. Очевидно, когда дело доходит до второго сегмента и борьбы друг с другом, неизвестно, как мы выступим.

В конце концов круг – по моим ощущениям – получился чистым. Это правда: большую часть уик-энда мы провели в экспериментах с настройками и попытках решить проблемы с надежностью болида. Вероятно, мы подошли к квалификации с не самой лучшей основой.

Но круг вышел сильным. Думаю, мы находимся на той стадии сезона, когда даже на трассе, где, как нам казалось, мы должны быть конкурентоспособны, другие добились слишком существенного прогресса – а мы все в той же форме пытаемся пробиться в третий сегмент. Мы начинаем испытывать необходимость в улучшении темпа», – сказал Сайнс .

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