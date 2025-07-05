Алекс Албон о 14-м месте в квалификации: «Очень огорчает»

Албон недоволен работой «Уильямса» в квалификации в Сильверстоуне.

Пилот «Уильямса » прокомментировал 14-е место в квалификации к Гран-при Великобритании . В гонке Албон стартует на одну строчку выше за счет штрафа Оливера Бермэна в 10 позиций.

«Думаю, нам нужно изучить подход внутри команды. Мы поставили комплект шин, когда Франко [Колапинто] попал в аварию, а затем выехали на трассу, когда было вполне очевидно, что будет красный флаг. По сути, мы сходу потеряли комплект шин в квалификации.

Мы начали второй сегмент на использованном комплекте. До этого момента мы хорошо выглядели – первая попытка в Q2 получилась хорошей, если учитывать, что я проехал ее на использованных шинах.

Затем мы отправились на вторую попытку и постарались выехать впереди всех, когда там был Макс [Ферстаппен]. Его прогревочный круг оказался на 15-20 секунд медленнее нашего. Мы проехали вторую попытку в Q2 на последнем свежем комплекте, который даже близко не был готов к быстрому кругу.

Скажем так, второй сегмент был скомпрометирован. Нам нужно проанализировать свои действия. Обычно в квалификации мы стараемся пораньше выехать на трассу, но сегодня мы переборщили. Нужно понять, почему нам все время нравится выезжать так рано.

Мы были быстры на протяжении всего уик-энда. Мы были быстры в первом сегменте, в первой попытке второго сегмента – а в итоге 14-е место. Это очень огорчает», – сказал Албон .

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