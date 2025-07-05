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Кристиан Хорнер: «Для «Мерседеса» проигрыш двигателям «Ред Булл» стал бы позором»

Хорнер оценил перспективы двигателя «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в 2026 году команде сложно будет соперничать с опытными производителями по мощность и эффективности работы двигателя.

Со следующего сезона «Ред Булл» начнет использовать двигатели собственного производства, разработанные в техническом партнерстве с компанией «Форд».

«Мы понимаем, что существует определенное давление, с учетом того в следующем году мы начнем выступать в «Ф-1» и в статусе нового производителя двигателей.

И это действительно колоссальный вызов. Однако у нас работают очень способные и талантливые люди. Мы вложили в этот проект серьезные инвестиции. В нашем коллективе сложилась прекрасная культура. Так что кто знает, что получится.

Ожидать, что «Ред Булл» в следующем году окажется впереди «Мерседеса»…Для «Мерседеса», да и любого существующего производителя, проигрыш двигателям «Ред Булл» в первый год работы стал бы позором. Как бы то ни было, я думаю, что мы будем достаточно конкурентоспособны, потенциально даже относительно наших текущих позиций. Так что я думаю, у нас есть все шансы», – рассказал Хорнер.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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