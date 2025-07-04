Джордж Расселл: «Немного расстраивает, что «Мерседесу» фактически приходится отдавать себя на волю погоды»

Расселл недоволен текущим положением «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании , отметив, что пока команда не может быть довольна своим темпом.

Первый день уик-энда на «Сильверстоуне» прошел в теплую погоду – и «Мерседесу» не удалось навязать борьбу «Макларену» и «Феррари».

«Ну, сегодня мы были не так близки [к лидерам], но сегодня было довольно тепло. Трасса прогрелась до 40 градусов, а оставшаяся часть уик-энда должна пройти в более прохладную погоду.

Да, нас немного расстраивает, что нам фактически приходится отдавать себя на волю погоды, и нам нужно исправлять ситуацию. Особенно учитывая, что сейчас идет летний этап сезона.

Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. И я думаю, что в оставшейся части уик-энда чаша весов должна чуть склониться в нашу сторону. Но да, мы не можем позволить себе отдавать судьбу команды на волю погоды, но пока все именно так», – рассказал Расселл.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко