Мартин Брандл о шансах Хэмилтона на «Сильверстоуне»: «Льюис прекрасно знает, как справляться с болидом в таких условиях»
Брандл видит Хэмилтона одним из фаворитов на «Сильверстоуне».
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил, что был впечатлен скоростью Льюиса Хэмилтона, который показал лучшее время в первой практике перед Гран-при Великобритании.
«Болид «Феррари» весьма хорошо проявляется себя при таком ветре. Мы видели, как других неоднократно разворачивало на скорости под 300 км/ч.
Мне кажется, Льюис прекрасно знает, как справляться с болидом в таких условиях, как и «Феррари». Эти знания и понимание трассы придает Льюису дополнительную уверенность в себе при управлении болидом. И эта трасса не прощает ошибок, здесь слишком высокие скорости», – рассказал Брандл.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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