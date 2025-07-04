Мартин Брандл о шансах Хэмилтона на «Сильверстоуне»: «Льюис прекрасно знает, как справляться с болидом в таких условиях»

Брандл видит Хэмилтона одним из фаворитов на «Сильверстоуне».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил, что был впечатлен скоростью Льюиса Хэмилтона , который показал лучшее время в первой практике перед Гран-при Великобритании .

«Болид «Феррари » весьма хорошо проявляется себя при таком ветре. Мы видели, как других неоднократно разворачивало на скорости под 300 км/ч.

Мне кажется, Льюис прекрасно знает, как справляться с болидом в таких условиях, как и «Феррари». Эти знания и понимание трассы придает Льюису дополнительную уверенность в себе при управлении болидом. И эта трасса не прощает ошибок, здесь слишком высокие скорости», – рассказал Брандл.

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