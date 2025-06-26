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Серхио Перес: «Не хочу возвращаться в «Ф-1» любой ценой. Вернусь, если увижу действительно подходящий проект»

Перес высказался о потенциальном возвращении в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес рассказал, что хотел бы вернуться в чемпионат, но точно не планирует добиваться этого любой ценой.

Перес считается основным претендентом на место в «Кадиллаке» – который присоединится к списку участников «Формулы-1» в 2026 году в качестве 11-й команды пелотона.

«Конечно, мне бы этого хотелось. Мой ответ – да, я хочу вернуться в «Формулу-1», но только в том случае, если увижу действительно подходящий проект, в рамках которого я почувствую, что мое место именно там.

Я не хочу возвращаться в «Формулу-1» любой ценой. Мне не интересно ездить по всему миру в качестве резервного пилота или ждать любой возможности.

Как кажется, у меня уже была достаточно успешная карьера – и да, я хочу вернуться в «Формулу-1», потому что мне не хочется, чтобы у моей карьеры получилось вот такое окончание. Но я также прекрасно понимаю, что вернусь в «Ф-1» только в том случае, если буду уверен, что это того стоит. Что этот проект будет стоить той цены, которую тебе приходится платить за выступления в «Ф-1» – участие в 24 Гран-при за сезон, ты должен полностью посвятить свою жизнь работе в «Ф-1», и так далее.

Сейчас дела идут хорошо, но пока рано делать выводы. Со временем картина прояснится, и тогда я смогу принять окончательное решение. Я никуда не спешу – я знаю, что в этом сезоне точно не буду выступать в «Ф-1», а дальше посмотрим», – рассказал Перес.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoСерхио Перес
Кадиллак
logoФормула-1
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