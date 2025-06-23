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Нико Хюлькенберг: «Возвращение в «Ф-1» в 2023-м – как встреча с новой девушкой. Я все еще влюблен»

Семьянин Хюлькенберг сравнил возвращение в «Ф-1» с новыми отношениями.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал о чувствах, которые испытывал, когда вернулся на решетку после пропуска трех сезонов.

«Возвращение в 2023-м в составе «Хааса» – как встреча с новой девушкой. Это была новая любовь.

И я все еще влюблен. Мне нравится приезжать на разные трассы, путешествовать, проводить часы за работой с командой и на базе до и после этапов.

Нет ничего, на что бы я это променял. Я получаю удовольствие, а также с нетерпением жду следующий год [когда «Заубер» станет «Ауди»]», – сказал один из двух отцов в нынешней «Формуле-1».

Ральф Шумахер считает Хюлькенберга подходящим пилотом для «Ред Булл»: «Он ладит с Ферстаппеном, Макс ценил бы Нико больше, чем других напарников»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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