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Оскар Пиастри: «Не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом»

Пиастри не считает сезон-2025 своим единственным шансом на титул.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что, разумеется, хотел бы стать чемпионом «Формулы-1» по итогам нынешнего сезона. Но при этом он не относится к нему как к своему единственному и, возможно, последнему

«Лично я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом. Понятно, что я не могу знать, что случится в будущем, но я не создаю для себя дополнительное давление мыслями вроде «победа или смерть».

Я все еще нахожусь в начале своей карьеры. И да, понятно, что в этом сезоне у нас есть отличная возможность, но в целом я просто буду стараться выигрывать как можно больше гонок. И, надеюсь, что по окончании чемпионата наша ситуация будет выглядеть хорошо», – рассказал Пиастри.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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