Дженсон Баттон: «Здорово, что оба гонщика «Макларена» готовы к жесткой борьбе»

Баттон высказался о шансах Норриса и Пиастри на титул.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о том, какое влияние на борьбу за титул может оказать столкновение Ландо Норриса с Оскаром Пиастри на Гран-при Канады .

По мнению Баттона, Норрис должен взять себя в руки и постараться стать сильнее, если он хочет сохранить шансы на победу.

«Это тот момент, когда мы увидим, в каком состоянии находится Ландо Норрис, каков его психологический настрой, и сделает ли случившееся его только сильнее, или же нет. Думаю, Ландо достаточно уверен в себе, и он делает все возможное, чтобы добиться успеха. Так что мне не терпится увидеть, что будет дальше.

Мне нравится, что сейчас мы наблюдаем сражение внутри команды, и что это борьба за чемпионский титул. И здорово, что оба гонщика готовы к жесткой борьбе.

И сейчас как раз тот момент, когда им, что называется, нужно брать быка за рога, ведь никто не знает, когда у них еще появится такой шанс, и появится ли вообще. Ведь впереди ждет смена технического регламента.

Оба гонщика «Макларена» готовы изо всех сил бороться за титул, и да, подобные моменты [столкновение в Канаде] иногда случаются. Мы с Льюисом Хэмилтоном точно так же столкнулись 14 лет назад, причем на той же самой прямой в Канаде! Так что да, такое бывает», – рассказал Баттон.

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