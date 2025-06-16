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Антонелли выложил фото с кубком: «Первый подиум в «Ф-1»! Не могу описать словами благодарность «Мерседесу»

Антонелли сфотографировался с первым трофеем в «Ф-1».

18-летний гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал третьим на Гран-при Канады, после чего поблагодарил коллектив и болельщиков.

«Мой первый подиум в «Ф-1»! Не могу описать словами благодарность команде и всем вам за бесконечную поддержку!» – написал итальянец.

Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»

Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Фото: соцсети Андреа Кими Антонелли

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМерседес
Гран-при Канады
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
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