Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады
Антонелли – гонщик дня на Гран-при Канады.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Канаде Антонелли удалось впервые в карьере в «Ф-1» попасть на подиум – став третьим самым молодым пилотом, которому удавалось попасть в топ-3. Уступил по этому показателю Кими только Максу Ферстаппену и Лансу Строллу.
Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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