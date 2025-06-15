Антонелли признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

Антонелли – гонщик дня на Гран-при Канады.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Канаде Антонелли удалось впервые в карьере в «Ф-1» попасть на подиум – став третьим самым молодым пилотом, которому удавалось попасть в топ-3. Уступил по этому показателю Кими только Максу Ферстаппену и Лансу Строллу.

Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри