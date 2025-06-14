Оскар Пиастри: «Ферстаппен и «Мерседес» будут быстры в Канаде»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» в Канаде.

Пилот «Макларена » поделился ожиданиями от Гран-при Канады . В частности, лидер сезона предположил, что в гонке будет плотная борьба.

«Макс [Ферстаппен], вероятно, вновь будет конкурентоспособен. В прошлом году гонка хорошо сложилась для «Мерседеса » – думаю, они снова будут быстры здесь.

Однако никогда не знаешь, сложится ли все в твою пользу, или возникнут трудности, особенно в квалификации, или ты отстанешь на одну-две десятые. Надеюсь, что мы не уступим одну-две десятые – но никогда точно не знаешь, где можешь столкнуться с проблемами.

В Монако «Феррари » провела сильную гонку, и здесь есть определенные сходства – но 12 месяцев назад мы говорили то же самое, и тогда заезд сложился для них не лучшим образом», – отметил Пиастри.

Визитка «Ф-1» в Канаде – «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?

