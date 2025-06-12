Эстебан Окон: «Бермэн великолепен, технически подкован лучше любого новичка, которого я видел»

Окон отметил выдающуюся техническую подготовку дебютанта «Ф-1» Бермэна.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон оценил уровень своего молодого напарника Оливера Бермэна , который проводит первый сезон в «Формуле-1».

«Он великолепен. Выступления фантастические, командная работа и сотрудничество на отличном уровне.

Технически он подкован лучше любого новичка, которого я видел в прошлом. Он подготовлен гораздо лучше меня в момент дебюта в «Формуле-1» или любого другого гонщика нашего поколения, я бы сказал.

Полагаю, мы хорошо работаем сообща, учимся друг у друга. Трудиться вместе здорово, в команде отличная атмосфера. Мы особенно успешно наладили коммуникацию на брифингах – я доволен совместной работой.

Откровенно говоря, я считаю, что его ждет светлое будущее в «Формуле-1», это точно», – заявил француз.

«Хаас» вернулся к первой расцветке в «Ф-1» в честь 200-го Гран-при