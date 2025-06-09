Джонни Херберт: «Колапинто не хватает стабильности в скоростных показателях, ему нужно отыграться в самое ближайшее время»

Херберт призвал Колапинто улучшить результаты.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что Франко Колапинто нужно постараться добиться хороших результатов в ближайших гонках, поскольку в противном случае он рискует упустить свой шанс и закрепиться в «Альпин ».

«Это всегда непросто. Когда тебе предоставляется возможность, ты должен хвататься за нее обеими руками и впечатлить людей. Джеку Дуэну этого сделать не удалось, а ожидания от Франко Колапинто изначально были очень высоки.

Флавио Бриаторе поверил в Колапинто и привел его в «Альпин». И от Колапинто вполне можно было бы ожидать лучших выступлений, учитывая то, какие стандарты он сам задал в прошлом сезоне.

Колапинто показал, что может быть быстр в определенных областях, что он может быть как минимум столь же быстр, а может и быстрее Пьера Гасли . Но его скорости не хватает стабильности.

Мы так и не увидели камбэк Дуэна. Колапинто же нужно отыграться в самое ближайшее время, иначе он станет лишь еще одним талантом, который не продемонстрировал ничего кроме перспектив», – рассказал Херберт.

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