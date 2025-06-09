Сайнс провел показательные заезды в Мадриде, на будущей трассе Гран-при Испании-2026

Болид «Ф-1» впервые проехал по улицам, которые примут гонку в Мадриде.

Гонщик «Уильямса » Карлос Сайнс провел шоу в своем родном городе, Мадриде, за рулем машины 2023 года, FW45.

«Уильямс» сообщил, что болид «Формулы-1» впервые прокатился по будущей трассе Гран-при Испании – «Мадринг». Этап переезжает в Мадрид в следующем году, гонка в Барселоне получит новое название.

Более 80 000 человек следили за заездами Карлоса на улицах столицы. В 2026-м «Ф-1» вернется в Мадрид впервые с 1981 года.

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Фото: соцсети команды «Уильямс»