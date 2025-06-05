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Питер Уиндзор о штрафе Ферстаппена: «Ред Булл» – настоящий виновник. Леклер въехал в Макса на скорости в 330 км/ч – непростительно, ужасно»

Уиндзор обвинил «Ред Булл» в таране Ферстаппена.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор проанализировал действия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который столкнулся с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании и получил десятисекундный штраф.

Журналист предположил, что переход Ферстаппена на новый «хард» стал «худшим стратегическим решением в истории «Ф-1», а сам Макс проводил «одну из лучших гонок в своей карьере». Уиндзор отметил, как нидерландец чуть не потерял болид на рестарте.

«Невероятный сэйв, самые потрясающие контроль машины и рефлексы, которые вы только можете увидеть на высокой скорости, просто блестящее спасение от Макса. Но он потерял время, и Шарль Леклер проехал мимо него на старт-финишной прямой, где скорость перед торможением 330 км/ч, и ударил «Ред Булл». Макс ехал исключительно по прямой, а Шарль в него въехал.

Это одна из самых опасных вещей, которые я видел с момента, когда Ланс Стролл поступил так с Фернандо Алонсо в Остине несколько лет назад. На любые действия на прямой надо обращать внимание сразу же. Я уважаю Шарля Леклера и не говорю, что он сделал это намеренно, но он ударил Макса Ферстаппена на скорости в 330 км/ч. Это непростительно, просто ужасно», – подчеркнул эксперт.

Питер поделился возможным ходом мыслей Ферстаппена, когда тот врезался в Расселла:

«Он думал: «Шарль почти вынес меня на скорости в 330. Если я не был прав с Джорджем в первом повороте, речь о 50-60 милях в час (80-100 км/ч – Спортс’’). Шарлю ничего не сделали, а я теперь должен вернуть позицию Джорджу! Что не так с этим миром?»

Все святоши и циники стали говорить, что Макса следовало забанить, это типичный Ферстаппен. На мой взгляд, это просто обратная сторона того, что все его усилия в этой гонке швырнули ему в лицо. И в конечном счете настоящим виновником был «Ред Булл», команда. Что за нелепое решение [с пит-стопом] – не знаю, сколько раз я это скажу. А затем «Ред Булл» сам приказал Максу вернуть позицию Джорджу, даже не дождавшись решения стюардов.

Десятисекундное наказание – огромный штраф, если пелотон плотный.

В «Ф-1» было много хмыканья по этому поводу, это типично для «Ф-1» – все любят потешаться и называть Макса «безумцем» или кем-то еще. На самом деле если пилот не выходит из себя из-за подобного, можно сказать, что ему не стоит тут быть».

Гельмут Марко: «Леклер протаранил Ферстаппена на скорости в 300 км/ч. И никаких последствий»

Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Питер Уиндзора
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