Гельмут Марко: «В качестве напарника Ферстаппена «Ред Булл» нужен стабильный пилот, который не будет пытаться победить Макса»

Марко высказался об оптимальном напарнике для Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о выступлениях Юки Цуноды в нынешнем сезоне и о том, может ли он быть самым подходящим напарником для Макса Ферстаппена .

«На свободных заездах Цунода зачастую проигрывает Максу всего 0,1 секунды, но потом, в квалификации, Макс оказывается сильно впереди. Нам часто удается подобрать правильные настройки именно к квалификации. Максу удается сразу адаптироваться к машине, а вот Юки необходимо проехать несколько кругов, чтобы привыкнуть. Но в квалификации такой возможности у вас нет. К тому же, сейчас болиды Макса и Юки отличаются по своим спецификациям. И в итоге у Цуноды ничего не получилось – его возможности были ограничены.

Почему мы никогда не рассматривали кандидатуру Хюлькенберга? Когда мы взяли Переса, кандидатура Хюлькенберга тоже обсуждалась, но потом Серхио выиграл предпоследнюю гонку сезона (2020) в Бахрейне. В начале своего последнего сезона он еще показывал хорошие результаты, но потом его выступления становились все хуже и хуже.

В качестве напарника Ферстаппена нам нужен стабильный пилот, который будет идти свои путем, но при этом не будет пытаться победить Макса. Все, кто пытаются, в итоге проигрывают лишние 0,2 секунды», – рассказал Марко.

Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья