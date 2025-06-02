Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «В извинениях Ферстаппена не хватает двух простых слов»

Хауг не впечатлен извинениями Ферстаппена за таран Расселла.

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса » Норберт Хауг высказал свое мнение об инциденте, в котором Макс Ферстаппен врезался с Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

«Я и представить себе не мог, что за подобное нарушение его так [слишком слабо] оштрафуют. Ну, по крайней мере, сегодня он извинился.

При этом в его извинении не хватает двух простых слов. А именно: «Извини, Джордж». В любом случае, такого вообще не должно происходить. Хорошее начало, но хотелось бы, чтобы и закончилось все хорошо.

Вот почему я ожидал от Ферстаппена, что он скажет: «Я приношу извинения Джорджу, ФИА, и всем зрителям». Ведь Макс – это человек, которым многие восхищаются, с которого берут пример. И не просто так. Ведь он является безусловно лучшим гонщиком «Фомрулы-1» в данный момент. И должен вести себя соответственно», – рассказал Хауг.

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