Пиастри увеличил отрыв от Норриса до 10 очков в чемпионате, Ферстаппен отстает на 49 после Гран-при Испании
Пиастри укрепил преимущество в чемпионате, Ферстаппен сильно отстал.
На Гран-при Испании победу одержал лидер сезона Оскар Пиастри, его напарник по «Макларену» Ландо Норрис финишировал вторым, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен – десятым.
Успех позволил Оскару на десять очков оторваться от Ландо (186 против 176). Макс после неудачи в Барселоне проигрывает Пиастри 49 баллов (137). Лидер «Мерседеса» Джордж Расселл набрал 111 очков.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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