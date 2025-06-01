Пиастри увеличил отрыв от Норриса до 10 очков в чемпионате, Ферстаппен отстает на 49 после Гран-при Испании

Пиастри укрепил преимущество в чемпионате, Ферстаппен сильно отстал.

На Гран-при Испании победу одержал лидер сезона Оскар Пиастри , его напарник по «Макларену » Ландо Норрис финишировал вторым, пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен – десятым.

Успех позволил Оскару на десять очков оторваться от Ландо (186 против 176). Макс после неудачи в Барселоне проигрывает Пиастри 49 баллов (137). Лидер «Мерседеса » Джордж Расселл набрал 111 очков.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й