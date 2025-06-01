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Джордж Расселл о старте: «Если на трассе будет свободное место, мы постараемся этим воспользоваться»

Расселл надеется отыграть позиции на старте гонки в Барселоне.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Испании, а также оценил свои шансы на борьбу за победу с учетом того, что он начнет гонку с 4-й позиции.

«Думаю, в прошлом году нам удалось застать соперников врасплох. Но прошлый год вспоминали все, так что я не думаю, что Ландо еще раз даст нам возможность прорваться. Хотя если на трассе будет свободное место, мы постараемся этим воспользоваться.

При этом нам нужно быть реалистами. В Имоле я, вероятно, атаковал слишком сильно, и в итоге поплатился за это. И в итоге финишировал седьмым, хотя вполне мог бы быть пятым, так что сегодня нужно играть вдолгую.

Разница в работе шин разных типов тут небольшая. Как мне кажется, шины «софт» очень неплохо подходят для гонки. При этом у Шарля Леклера в запасе два свежих «медиума». В то же время вчера небо очень быстро заволокло облаками. Если ситуация повторится, это может сыграть нам на руку», – рассказал Расселл.

Расклады на «Ф-1» в Испании: сезон правда перезагрузится? «Макларен» остановят хотя бы в гонке?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoЛандо Норрис
logoДжордж Расселл
logoМакларен
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