Джордж Расселл о старте: «Если на трассе будет свободное место, мы постараемся этим воспользоваться»

Расселл надеется отыграть позиции на старте гонки в Барселоне.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Испании , а также оценил свои шансы на борьбу за победу с учетом того, что он начнет гонку с 4-й позиции.

«Думаю, в прошлом году нам удалось застать соперников врасплох. Но прошлый год вспоминали все, так что я не думаю, что Ландо еще раз даст нам возможность прорваться. Хотя если на трассе будет свободное место, мы постараемся этим воспользоваться.

При этом нам нужно быть реалистами. В Имоле я, вероятно, атаковал слишком сильно, и в итоге поплатился за это. И в итоге финишировал седьмым, хотя вполне мог бы быть пятым, так что сегодня нужно играть вдолгую.

Разница в работе шин разных типов тут небольшая. Как мне кажется, шины «софт» очень неплохо подходят для гонки. При этом у Шарля Леклера в запасе два свежих «медиума». В то же время вчера небо очень быстро заволокло облаками. Если ситуация повторится, это может сыграть нам на руку», – рассказал Расселл.

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