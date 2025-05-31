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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» был 10-й машиной и перевернул ситуацию за 2-3 гонки»

Алонсо заявил о преображении «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к домашнему Гран-при Испании, которую он завершил на десятой позиции.

«Может, мы действовали слишком консервативно в первом и втором сегментах, используя по два комплекта. В начале сезона мы не были конкурентоспособны, и у нас не было уверенности для того, чтобы беречь комплекты. У нас не было всех возможностей для выхода из первого и второго сегментов, так что посмотрим, что получится сделать завтра, однако мы довольны. Мы в топ-10 в каждой сессии этого уик-энда, а Барселона – это настоящая проверка.

Здесь у нас уже есть болид, который позволяет сражаться в средней группе. К сожалению, не больше этого, но по крайней мере мы боремся во втором, третьем сегментах и, надеюсь, за очки.

В то же время нельзя забывать, откуда мы пришли. Случались гонки вроде той, что была в Майами, где мы были десятой машиной по скорости и финишировали в 20 секундах позади «Заубера». И мы перевернули ситуацию за две или три гонки. Я доволен тем, как проходит уик-энд», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец также поделился ожиданиями от воскресенья:

«Будет сильная деградация шин, но есть пример прошлого года, когда были те же шины, и пилоты проводили по два пит-стопа. Ожидаю чего-то подобного.

Впереди «Рейсинг Буллз», у Гасли близкий темп, и, думаю, у «Уильямса» выше скорость, чем у нас. Албон почти пробился в третий сегмент и стартует 11-м с новыми шинами, которых нет у нас. С этими гонщиками будет плотная борьба за очки».

Пиастри смял соперников в квале в Барселоне. Новые правила не замедлили «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoРейсинг Буллз
logoАлександр Албон
logoЗаубер
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Гран-при Испании
Гран-при Майами
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