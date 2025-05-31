Макс Ферстаппен о поражении в борьбе за поул: «Значит пришла пора блистать в первом повороте»

Ферстаппен оценил свои перспективы в гонке в Барселоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , а также рассказал о том, собирается ли очень активно действовать на старте гонки в попытке выйти в лидеры.

«Нам весь уик-энд не хватает скорости в сравнении с «Маклареном », но я думаю, что квалификацию мы провели хорошо.

Мы неплохо провели пятницу, а сегодня внесли несколько небольших финальных изменений в настройки. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы по-настоящему побороться за поул.

Ну, значит пришла пора блистать в первом повороте (смеется). Проехать тремя машинами в ряд, получатся отличные фотографии, почему нет?

Но, если честно, то я не знаю, чего ждать от гонки. Смотря на темп мы понимаем, что будет тяжело. В конце концов, как сказал Оскар, гонка же не заканчивается в первом повороте. Нужно еще и хорошо работать с шинами. Заезд длинный, многое может случиться. Так что нужно постараться выжать максимум из имеющихся возможностей», – рассказал Ферстаппен.

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