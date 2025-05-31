Андреа Стелла: «Между Пиастри и Норрисом будет захватывающая и честная битва до конца чемпионата, «Макларен» доверяет своим гонщикам»

Стелла убежден, что Пиастри и Норрис будут бороться честно.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла поделился мыслями о противостоянии Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

В воскресенье пилоты, которых разделяют три очка в чемпионате, начнут Гран-при Испании с первой и второй позиций.

«Это захватывающее сражение. Ради такого очень упорно трудились Зак [Браун] и я: чтобы была конкурентоспособная машина, два сильных пилота, и на какой-то стадии чемпионата в борьбе оставались бы только они.

Наша миссия всегда была такой. Считаю, у нас очень сильный набор принципов, которым всецело следуют Ландо и Оскар. Мы хотим видеть борьбу и с нетерпением ждем оставшейся части сезона.

Все основано на принципах борьбы с напарником или любой другой машины – невозможно предусмотреть каждую ситуацию. Мы доверяем своим гонщикам. Это главное. Между нами прекрасное и постоянное общение.

Уверен, будет захватывающая и честная битва до конца чемпионата», – заявил Андреа.

Менеджер считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остается серьезной угрозой для Пиастри и Норриса:

«Если говорить о личном зачете, Ферстаппен в борьбе. Я бы не списывал Ферстаппена в сражении за титул.

Это Макс Ферстаппен, это «Ред Булл». Безусловно, речь идет не только о битве Ландо и Оскара».

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