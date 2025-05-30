Кристиан Хорнер: «Для «Ред Булл» критически важно постараться как-то отыграть у «Макларена» очки в этот уик-энд»
Руководитель «Макларена» Кристиан Хорнер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, рассказав о целях на гоночный уик-энд.
«Нужно сказать, что «Макларен» должен быть фаворитом в этот уик-энд, в первых гонках этого сезона они в целом смотрятся очень сильно. Но наши надежды основываются на гонке в Имоле – где у нас был отличный темп и где мы смогли победить.
В условиях столь высоких температур соперники из «Макларена» должны быть очень конкурентоспособны, но пока сложно сказать, кто окажется впереди – Ландо Норрис или Оскар Пиастри.
Для нас критически важно постараться как-то отыграть у «Макларена» очки в этот уик-энд. Да, сейчас позади осталась треть сезона, и впереди еще очень длинный путь, но нам нужно начинать постепенно сокращать очковое преимущество «Макларена», – рассказал Хорнер.
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