Нико Хюлькенберг об этапе в Монако: «Хватит плакать. Когда был зрелищный Гран-при Монако? Скажите мне, когда»

Хюлькенберг ответил критикам этапа в Монако .

Пилот «Заубера » считает несправедливой критику Гран-при Монако за слабую зрелищность гонок.

«Я не всегда понимаю всю эту драму вокруг Монако. Люди знают, что будет [скучно], а потом они в любом случае жалуются. Я не трачу слишком много времени и энергии на это. Если хочешь выступить лучше – проводи лучше квалификацию. Хватит плакать.

Мы проходим через это каждый год. И хотя для меня Гран-при сложился не самым ярким образом… Мне кажется, этап в Монако всегда был таким.

Если посмотреть на трибуны и террасы, то, по-моему, они были заполнены. И если судить по количеству посетителей и гостей-знаменитостей, людям, кажется, до сих пор нравится этот этап.

Когда был зрелищный Гран-при Монако? Скажите мне, когда», – высказался Хюлькенберг на пресс-конференции в рамках Гран-при Испании в четверг.

Гран-при Монако бесит всех – гонщики катают 70 кругов друг за другом! Как его взбодрить?

